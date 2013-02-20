Küçük Ömürcan Artık Yürüyebilecek

Doğduktan 2 ay sonra hidrosefali hastalığı teşhisi konulan 5 yaşındaki Ömürcan Hişman’a yardım eli Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden geldi. Vücudunun sağ tarafı tutmayan ve yürüyemeyen Ömürcan Hişman’ın ameliyat olması için 15 bin lira gerektiği şeklindeki haberlerden sonra devreye giren Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi doktorları, küçük çocuğu tedavi altına aldı. Tedavinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mithat Öner ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet Güney tarafından ameliyata alınan Ömürcan'ın ayağı 3 buçuk saat süren operasyonun ardından düzeltilerek alçıya alındı.

Ameliyatın ardından konuşan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmotoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mithat Öner, “Ömürcan’ın ayak bileklerinde ve diz arkası adalelerinde problem vardı. Diz arkasında yumuşak doku girişi, ayak bileklerinde de kemik bilişimiyle gayet başarılı bir ameliyat gerçekleştirdik. Yaklaşık 1 ay alçıyla koruduktan sonra alçıları çıkacak ve fizyoterapilerine devam edecek. Bu tip hastalar, bize başvurduklarında iyi sonuç almak adına oldukça uğraştığımız hastalar. Sonuç olarak Ömürcan’ın alçıları bir ay sonra çıkınca yoğun bir fizyoterapi ile tam iyileşme bekliyoruz. Tabii alçılar çıktıktan sonra fizyoterapi çok önemli. Fizyoterapisi de yapıldıktan sonra zaten kendisi ayakta durabilen bir çocuk. Ayak ve diz ekleminin stabilitesi sağlandıktan sonra önce destekli sonra desteksiz yürüme adına bizim grup çalışmamız var. Çocuk nörolojisi, ortopedi, beyin cerrahi ve fizyoterapi ile beraber çalışıyoruz. Fizik tedavi kliniğinde Ömürcan’ı takip edeceğiz. Ömürcan’ı desteksiz yürüyene kadar takip edeceğiz” diye konuştu.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet Güney ise, “Ömürcan hastanemize başhekimimiz aracılığı ile başvurmuştu. İstanbul’da daha önce kendilerine ameliyat önerilmiş ancak ameliyat bedeli hastanın ailesinin karşılayamayacağı kadar yüksek bir meblağ olduğu için bize anlamlı bir başvuruları olmuştu. Biz kamu hastanesi olduğumuz için hastamızdan ek bir ücret talep etmeden, bu şekilde nitelikli her türlü ameliyatı hastanemizin gerek ortopedik gerek diğer branşlarıyla gerçekleştiriyoruz. Ömürcan’a da aynı şekilde ailesinden hiçbir ücret talep etmeden masrafları SGK’nın karşılamasıyla hastanemizin hizmetini verdik. İnşallah bundan sonra da Ömürcan’ı daha iyi görmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Baba Özcan Hişman da, “Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Çok iyi bir ameliyat geçti. Ameliyat 3 buçuk saat sürdü ve 2 saat yoğun bakımda kaldı. Bizim için çok zor bir süreçti. Doktorlar ameliyatın olumlu geçtiğini söyledi ama insan ister istemez tedirgin oluyor. Sonuçta işin içinde evlat olunca başka bir şeye benzemiyor. Bu süreçten sonra artık çocuğumun yürümesi için sabırsızlanıyorum. Her baba gibi ben de çocuğumun yürümesini istiyorum” dedi.