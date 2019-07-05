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“Lavanta yağı en iyi sakinleştiricilerdendir”

Kayseri Eczacı Odası tarafından düzenlenen Klinik Aromaterapi-1 seminerine konuşmacı olarak katılan Ecz. Özlem Pamuk Yıldız; “Lavanta yağı en iyi sakinleştiricilerdendir” dedi.

“Lavanta yağı en iyi sakinleştiricilerdendir”

Kayseri Eczacı Odası tarafından düzenlenen Klinik Aromaterapi-1 seminerine konuşmacı olarak Ecz. Özlem Pamuk Yıldız katıldı. Oda Konferans Salonu’ndaki seminerde konuşan Yıldız; temel mekanizma, kanıta dayalı klinik uygulamakar ve formülasyon hazırlama sanatı hakkında bilgiler verdi. Bitkisel ürünler hakkında da bilgiler veren Yıldız, lavanta yağının en iyi sakinleştiriciden biri olduğunu belirtti. Yıldız; “Lavanta suyu çok iyi ağrı kesicidir içerisindeki asetattan dolayı. Güneş yanığından sonra bir numaralı diyebileceğimiz, kesinlikle kişiyi rahatlatacak su lavanta suyudur. Papatya suyuyla karıştırabilirsiniz ama içindeki asetat kesinlikle sakinleştiricidir ki lavanta yağı da ruhsal olarak en iyi sakinleştiricilerdendir papatyalardan sonra. Böcek ısırığı, kaşıntı, arı sokmasından sonra lavanta yağı damlatın” ifadelerini kullandı.
Seminere kentte bulunan eczacılar katıldı.
 

İHA

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