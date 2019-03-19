LAZERLE VARİS TEDAVİSİNİN 7 YARARI Kadınlarda, erkeklere oranla daha sık görülen ve önemli bir sağlık sorunu olan varis, tedavi edilmediği takdirde günlük yaşamı olumsuz etkileyebiliyor. İleri düzeyde varisin tedavisinde ameliyat seçeneğinin yanı sıra uygun hastalarda "Endovenöz Lazer" tedavisi de günümüzde artık sıkça kullanılıyor. Ağrısız ve kesi yapılmadan gerçekleştirilen bir işlemden 1-2 saat sonra hasta ayağa kalkıp yürüyebiliyor ve kısa sürede sağlığına kavuşuyor. Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü'nden Prof. Dr. Muzaffer Bahçivan, "Endovenöz Lazer" ile varis tedavisi hakkında bilgi verdi.

19 Mart 2019 Salı 15:40