Listeye Alınmazsa Ölecek

20 aylık kızı Neslihan'ın doğuştan böbrek yetmezliği ile mücadele ettiğini anlatan Nimet Bozdoğan, çizilen olumsuz tabloya rağmen çok önemli mesafe katettiklerini belirterek, “Kızım Neslihan 20 aylık. 20 ayına girene kadar çok yorucu bir yol katettik. Doktorlar, ‘Büyümez, nakil kilosuna gelmesi çok zor’ dediler ama biz bunu başardık. Çocuğumun gram gram kilo almasını hesaplayarak nakil kilosuna kadar getirdik. Doktorlarımız 4. ayda, ‘Bu çocuk kadavra sırası bekleyemez, vericiniz varsa bir an önce nakil olması gerekiyor’ dedi. Ben kendi kızıma, beyin ameliyatı olduğum için böbreğimi veremiyorum. Babanın kalp duvarında kalınlaşma olduğu için ondan da almadılar. Çocuğumun şu anda canlı vericisi yok ama acilen nakil olması gerekiyor. Durumu giderek kötüleşiyor. Böbrek yetmezliği vardı zaten. Şu an diyaliz aşamasına geliyor” diye konuştu.

Neslihan’ı 5 aylıkken rapor almak için Devlet Hastanesi'ne götürdüklerini anlatan anne Nimet Bozdoğan, sağ böbreği alındığı için sadece yüzde 10 kusur verdiklerini söyleyerek, "Bu oran sağ böbreği alındığı için verilmiş. Yani sol böbreği var diye daha fazla kusur yazmadılar. Sağlıkta Uygulama Tebliği'nde (SUT) bu hastalık geçmiyor. Bize göre kızım yüzde 100 kusurlu bir çocuk. Bize, 'SUT'larda bu durum geçmediği için sadece yüzde 10 kusur verebiliyoruz' dediler ama Sağlık Bakanlığına bu hastaların yaşadığını bildirmemizi, böyle hastaların yaşadığından onların haberdar olmaları gerektiğini söylediler" iddialarında bulundu.

Çocuğunu büyütme ve nakil olacak duruma getirecek kadar sağlıklı olması çabasında olduğu için Sağlık Bakanlığına giderek durumu yetkililere anlatamadığını söyleyen Nimet Bozdoğan, "Kızım şu anda nakil aşamasına geldi. Doktorların dediğine göre 'Acil Listesi'ne alınması gerekiyor. Ancak hastalık SUT'larda yer almadığı için kızım acil listesine giremiyor. Şimdi bu sıkıntı içindeyiz" şeklinde konuştu.

Kızı için verilen yüzde 10'luk oran nedeniyle bakım parası da alamadıklarını anlatan Nimet Bozdoğan, "Eşim asgari ücretle çalışıyor. Haftanın 2 veya 3 günü kızımı hastaneye götürmek zorundayım. Bakım zor ve ilgi isteyen bir durum söz konusu. Sağlık masraflarına yetişebilmek için elimizde ne varsa harcıyoruz. Elimizden geldiği kadar mücadele etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Küçük Neslihan'ın diyalize girmesi halinde hayati tehlikesinin bulunduğunu ve bu durumun da kendilerini korkuttuğunu söyleyen Nimet Bozdoğan, "Bir an önce uygun böbreğin bulunup kızımın sağlığına kavuşmasını istiyorum. Kızımın inşallah iyileştikten sonra ağabeyiyle oynamasını, onu rahatlıkla dışarı çıkarabilmeyi, okula göndermeyi, gelin olduğunu görmeyi istiyorum. Buradan Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Sağlık Bakanımıza yalvarıyorum. Kızıma acilen uygun bir böbrek bulunmasını istiyorum. Kızımın tek yaşama şansı böbrek nakli” şeklinde konuştu.