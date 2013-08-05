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Lösev Kayseri Aileleri İftar Yemeğinde Buluştu

LÖSEV Kayseri aileleri iftar yemeğinde bir araya geldi. Her yıl gerçekleşen iftar yemeği bu yıl hayırseverlerin desteğiyle özel bir restoranda yapıldı.

Lösev Kayseri Aileleri İftar Yemeğinde Buluştu

02 Ağustos Cuma günü LÖSEV’in destekçileri sponsorluğu ile gerçekleşen iftar yemeğinde Kayseri’de yaşayan ve lösemiyle mücadele eden aileler bir araya geldi.

LÖSEV Lösemili Çocuklar Vakfı, lösemili çocuklarını ve ailelerini yıl içerisinde sıkça buluşturarak hastalığın tedavisinde büyük rol oynayan moral ve motivasyonu yükseltirken, onlara yalnız olmadıklarını hissettiriyor. Böylece aileler löseminin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu bir kez daha hatırlıyor ve birbirlerinden güç alarak bu zorlu hastalıkla mücadelelerini sürdürüyorlar.

Bu yıl da yine hayırseverlerin ev sahipliğinde pek çok şehirde gerçekleştirilen iftar yemeklerinde tedavisi henüz başlamış çocuklar, bu süreci tamamlayarak sağlığına tamamen kavuşan çocuklardan güç almaları sağlanıyor.

 

Haber/Fotoğraf: Bünyamin Gültekin

 

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