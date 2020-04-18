Mahallenin dezenfektanları öğrencilerden Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bulunan Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, okulda ürettikleri dezenfektanları diğer illere gönderdikleri gibi mahalle halkına da ücretsiz olarak dağıtıyor.

18 Nisan 2020 Cumartesi 12:34