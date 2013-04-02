Maskeli Çiçekler Zor Durumda

Sivas’ta çekilen Hematolog sıkıntısı nedeniyle Sivaslı 12 çocuk, Kayseri’ye götürülüp kemoterapi tedavilerine burada devam ediliyor. Ancak çocukların yol masrafını karşılayamayan dernek, yetkililerden bu duruma çözüm getirilmesini istiyor.

Konu hakkında açıklama yapan Maskeli Çiçekler Lösemili Çocuklar ve Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Söyler, “Sivas’ta faaliyet gösteren Maskeli Çiçekler Lösemili Çocuklar ve Aileleri Derneği olarak çocuklarımız Kayseri’ye gitmek zorunda kalıyor. Şu an 12 aktif tedavisi devam eden çocuğumuz var. Bu çocuklarımız Kayseri’ye gitmek zorundalar ve Kayseri’de tedavilerini etmek zorundalar. Onun için kendi çabalarımızla bir şeyler yapalım istedik. Kayseri'ye gitmek için bir minibüs ayarladık. Bunun da yol masrafı var, servis ücreti var. Biz bunun yol masrafını karşılayamıyoruz. Birçok kuruma gidiyoruz ama sürekli size döneriz diyorlar. Bizim de bu nedenle umudumuz tükeniyor” dedi.

Sivas’ta Hematolog sıkıntısı olduğunu belirten Söyler, “Sivasımıza acil bir uzman doktor ve Hematoloji dalında uzman bir doktor gelmesini istiyoruz. Çünkü Lösemi çağımızın hastalığı. Neredeyse her 5 çocuktan biri lösemi hastası. Sivas’ın nüfusu az olmasına rağmen 100’ün üzerinde lösemi hastası çocuğumuz var. Kaybettiğimiz çocuklarımız var. Önceliğimiz 12 çocuğumuzun aktif tedavilerinin tamamlanması. Duyarlı vatandaşlardan da bu konuda yardım bekliyoruz” ifadelerini kullandı.