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Meksikalı hasta 66. yaş gününü ay-yıldızlı pasta ile kutladı

Nevşehir'in Kapadokya bölgesini ziyareti sırasında rahatsızlanan ve Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi olarak sağlığına kavuşan 66 yaşındaki Meksikalı Enrıque Gudıno Magana, 66. yaş gününü ay-yıldızlı pasta ile kutladı ve fotoğrafları Türk doktorlara göndererek teşekkür etti.

Meksikalı hasta 66. yaş gününü ay-yıldızlı pasta ile kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'En büyük hayalim' dediği şehir hastanelerinden olan Kayseri Şehir Hastanesi, yurt dışından gelen hastaların da umudu oldu. Eylül ayında Nevşehir'deki Kapadokya bölgesini ziyareti sırasında rahatsızlanan ve oğlu tarafından Kayseri Şehir Hastanesi'ne gelen 66 yaşındaki Meksikalı Enrıque Gudıno Magana, burada yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.



Sağlığına kavuştuktan sonra ülkesine dönen Enrıque Gudıno Magana, çocukları ve torunları ile birlikte 66. yaş gününü kutladı. Enrıque Gudıno Magana, doğum günü kutlamasında ay-yıldız amblemli forma giyerken, doğum günü pastası da ay-yıldızlı oldu. Torunları ve çocuklarıyla Türk bayraklı çekilen fotoğrafları kendisini tedavi eden doktorlara oğlu aracılığı ile gönderen Enrıque Gudıno Magana, "Şehir Hastanesi ekibi olarak bana kendi ailenizden biriymişim gibi çok kibar davranarak büyük ilgi gösterdiniz. Tecrübeli ve özveri ile beni sağlığıma kavuşturmak için uğraştınız. Bu uğraşlar sonrasında sağlığıma kavuşarak ülkeme döndüm. Sizlerin sayesinde 66. yaş günümü çocuklarım ve torunlarımla kutladım. Siz Türk doktorlarına ve hastane çalışanlarına, ailemle bu mutluluğu bize yaşattığınız için şükranlarımı sunuyorum" mesajını paylaştı.



 

İHA

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