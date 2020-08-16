Melikgazi Hastanesi Korona Testi Yapmaya Başladı

Melikgazi Hastanesi Başhekimi Uzm.Dr. Mustafa Demirel yaptığı açıklamada, Koronavirüs Testinin önemine dikkat çekerek, Melikgazi Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarının Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirildiğini ve PCR ( Covid-19 ) testlerini yaptıklarını açıkladı.

Mustafa Demirel, “ Covid testi, vakaların Türkiye’de görülmesinden sonra Sağlık Bakanlığı tarafından şüpheli kişiler için sıklıkla yapılıyor. Her ne kadar yaz sezonunda olsak da koronavirüs hala etkisini göstermeye devam ediyor. Özellikle grip ve nezle ile benzer semptomlar gösteren koronavirüsün seyri ileriki safhalarda oldukça farklılaşıyor. Özellikle tatile gideceksek veya tatilden geldiysek korona pozitif olup olmadığımızı nasıl anlayabiliriz? Tabi ki koronavirüs testi yaptırarak” dedi.

Yurt Dışına çıkacak olan vatandaşların Korona Testi yaptırmasının zorunlu olduğunu kaydeden Demirel, “ Melikgazi Hastanemizde yapılan PCR-COVİD-19 testlerinin sonucu 24 saat içinde çıkmaktadır. Gurbetçi kardeşlerimize bu test sonuçlarını bir rapor olarak veriyoruz” diye konuştu.

Melikgazi Hastanesi Başhekimi Uzm.Dr. Mustafa Demirel, vatandaşları da uyararak, maske,mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmenin önemini bir kez daha hatırlattı.





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