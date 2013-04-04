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Melikgazi'de Kanser Konuşuldu

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kanser Haftası münasebeti ile Sağlık Sohbetleri isimli söyleşi ile katılımcıların Kanser Hastalığı konusunda bilgilendirildiğini ve bilinçlendirildiğini söyledi.

Melikgazi'de Kanser Konuşuldu
Melikgazi Belediyesi organizasyonunda gerçekleştirilen Sağlık Sohbetleri ile güncel sağlık konuları hakkında bireylere bir bakıma ön sağlık bilgisi verildiğini, merak ettikleri soruların cevaplarını uzman hekimlerden öğrendiklerini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, halk, aile ve birey sağlığına büyük önem verdiklerini kaydetti.
Melikgazi Belediyesi Danışmentgazi Sosyal ve Spor Tesislerinde gerçekleştirilen ve Kanser ve Kanser Türleri konusunda Uz. Dr. Radyasyon Onkolojisi Hekimi Kadir Uçar tarafından verilen sağlık sohbetinde, kanserin belirtileri, erken teşhisin önemi, kanserden korunma yolları, kimyasal maddelere dikkat edilmesi, kanserojen madde içeren ürünlerin bilinmesi gibi konularda slayt gösterileri eşliğinde bilgiler verildi. Sağlık sohbeti soru ve cevap şeklindeki bölüm ile sona erdi.
Sağlık sohbetlerin devam ettirileceğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, kanser tedavisinde en önemli unsurun pozitif düşünme yani moral ve yaşama sevincinin kaybedilmemesi olduğunu sözlerine ekledi.
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