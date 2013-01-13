Melikgazi'de

“Verem Hastalığı” hakkında belediye nikah salonunda bilgilendirici ve bilinçlendirici bir seminer düzenlediğini belirten Büyükkılıç “Her yıl Ocak ayının ilk haftası Verem Savaş Haftası olarak kutlanmaktadır. Bu hafta içerisinde belediye olarak bir seri etkinlik düzenledik. Verem Savaş Haftası nedeniyle Belediyemiz Nikah Salonunda düzenlenen seminerde, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Nevin Fazlıoğlu çocukları bilgilendirdi” dedi.

Verem Savaş haftasının amacının toplumunda verem hastalığı tanımı, belirtileri ve hastalıkla mücadele konusunda bilgilendirilmek olduğunu belirten Dr. Nevin Fazlıoğlu, hastalığının en sık akciğerler olmak üzere tüm organlarda görülebildiğini, solunum yoluyla bulaşan ve tedavi edilmez ise öldürücü bir hastalık olduğunu söyledi.

Ülkemizde her yıl 18 bin kişinin verem hastalığına yakalandığını ve gelişmiş ülkelere oranla verem hastalığına yakalanma oranının ülkemizde çok yüksek olduğunu da hatırlatan Dr. Fazlıoğlu ”Tedavinin ilk şartı, erken teşhistir. Geçmişte tedavisi imkânsız veya çok zor bir hastalık olması sebebiyle korkulan ve insanların “veremli” diye damgalanmasına neden olan bir hastalıktı. Ancak verem hastalığı, günümüzde diğer enfeksiyon hastalıkları gibi tedavisi mümkün olan bir hastalık haline gelmiştir. Ancak ihmal edilmemesi gerekir” dedi.

Programın son bölümü ise soru cevap şeklinde geçti. Programın ardından Dr. Nevin Fazlıoğlu’ na katılımcılar adına verdiği bilgilerden dolayı çiçek takdim edildi.