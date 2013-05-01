Melikgazi'den Kalp Semineri

Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi’nin organizasyonunda gerçekleştirilensağlık sohbetleri ile güncel sağlık konuları hakkında bireylerin bir bakıma ön sağlık bilgisi verildiğini merak ettikleri soruların cevaplarını uzman hekimlerden öğrendiklerini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, halk, aile ve birey sağlığına büyük önem verdiklerini ve bu nedeni ile semtlerde sağlık sohbetleri düzenlediklerini kaydetti.

Melikgazi Belediyesi TOKİ Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen sağlık sohbetinde Kardiyoloji Uzmanı Dr. Savaş Beyaztaş kan dolaşımı, kalbin yapısı, çalışma sistemi, rahatsızlık sebepleri, hastalıktan korunma yolları, kalp ameliyatı, anjiyo tedavisi, tedavi süresi ve kontrolü gibi konularda slayt gösterileri eşliğinde bilgiler verildi. Sağlık sohbeti soru ve cevap şeklindeki bölüm ile sona erdi.