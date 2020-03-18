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MHRS ile hasta kabulü durduruldu

Sağlık Bakanlığı'nın korona virüs salgınına karşı aldığı tedbirler doğrultusunda, MHRS ile hasta kabulü durduruldu.

MHRS ile hasta kabulü durduruldu

İl Sağlık Müdürlüğü'nden konu hakkında yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın acil (çene ve diş travması, çekim sonrası durmayan kanama, alveolot, akut pulpitis) olmayan durumlarda hastanemize başvurmaması gerekmektedir. Diş tedavilerinin çapraz enfeksiyon riski ve enfeksiyon yayılmasını hızlandırma tehlikesinin olduğu unutulmamalıdır. Olası Covid - 19 vakalarında yapılacak diş tedavilerinin, kana virüs karışmasına neden olma ihtimalinin yüksek olduğu da göz önünde bulundurulmalıdır. Gerekli hassasiyeti göstermenizi rica ederiz” denildi.
 

Haber: Ekrem Nazlı

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