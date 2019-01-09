Midesinden 700 Gram Kıl Çıktı

17 yaşındaki D.K., Dünyam Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Kadir Dicle’ye mide bulantısı, kusma ve yemek yiyememe şikayetleriyle başvurdu. Op. Dr. Kadir Dicle, hastaya yaptığı endoskopide, tıpta ‘trikobezoar’ adı verilen, kıl yeme alışkanlığına bağlı olarak midede taşlaşmış bir kıl kütlesine rast geldi. D.K., kendisine yapılan ameliyat sonucunda midesindeki yaklaşık 700 gramlık kıl kütlesinden kurtuldu.



Konuyla ilgili bilgi veren Op. Dr. Kadir Dicle, “Bizler midedeki taşlaşmış gıdaya ‘bezoar’ adını veriyoruz. Taşlaşmış gıdalar ‘fitobezoar’, midedeki kıl yumağı ise ‘trikobezoar’ olarak adlandırılır. Bu, çok nadir görülen bir hastalık türüdür. Hastamız 17 yaşında hafif mental reterdasyon bir hastamız. Kendisinde kıl yeme alışkanlığı varmış. Bize bulantı, kusma, karın ağrısı, yemek yememe şikayetiyle geldi. Daha önce de bu şikayetlerle bir iki hastaya gitmiş ama kendisine endoskopi yapılmamış. Hasta bize geldiğinde biz diğer tetkiklerini ve endoskopisini yaptık. Endoskopide mideyi dolduran bir kıl yumağını gördük. Ailesine gösterdik ve çok ciddi bir şaşkınlık yaşadılar. Hastamızı ameliyat ettik. Midesini tamamen dolduran, 650-700 gram civarında bir kıl yumağını çıkardık. Hastamızı 3 gün hastanede yatırdık, şimdi şifayla taburcu ettik” dedi.



Kıl yeme alışkanlığının nadiren görüldüğünü belirten Dicle, çocukların da bu tür eğilimleri olan aileleri, çocuklarını takip etmeleri konusunda uyardı.

