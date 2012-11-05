Milletvekili Tamer'den Lösemi Haftası Açıklaması

Tamer, mesajında, Çocukların yakalandığı en yaygın kanser türünün yüzde 35 ile kan kanseri, yani lösemi olduğunu belirterek şunları söyledi.

"Ülkemizde her yıl 16 yaşın altında 1200-1500 yeni lösemili çocuk vakası görülmektedir. Lösemi hastalığı gelişen tıp imkânları ile tedavisi başarılı sonuçlar vermektedir. Tedavi gören çocuklarımızda yüzde 70 ve yüzde 80'e varan başarı sağlanmaktadır. Sağlık Bakanlığının ve Lösemili Çocuklar Vakfının çalışmaları ile Ülkemizde lösemi hastası çocuklarımızın tedavisi için her türlü ihtiyaçları sağlanmakta ve Lösemi hastalığı ile ilgili halkımızı bilinçlendirme çalışmaları yapılmaktadır. Türkiye’nin umudu olan çocuklarımızın ve gençlerimizin lösemi hastalığına yakalanması hepimizi üzmektedir. Çocuklarımızın ve gençlerimizi tedavi ettirmek ve sağlıklarını tekrardan kazandırmak vatandaş olarak hepimizin görevidir. Toplum olarak, geleceğimiz olan çocuklarımıza ilgi göstermeli hem maddi hem de manevi desteğimizi onlardan esirgememeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle Lösemi Haftasını kutlar, hastalara acil şifalar dilerim."