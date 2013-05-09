Minik Neslihan'ın Yaşam Savaşı

Kayseri’de demir doğrama işi ile uğraşan Oğuzhan Bozdoğan ve ev hanımı Nimet Bozdoğan’ın ikinci çocukları Neslihan Bozdoğan, doğuştan konjenital nefrotik sendrom (böbreklerin protein kaçırması), diğer adıyla Fin tipi böbrek hastalığıyla dünyaya geldi. ‘Doktorların yaşamaz’ dediği küçük Neslihan, bugün 2 yaşına girdi. Her iki böbreğini de zaman içerisinde kaybeden minik Neslihan, kısa süre önce periton diyalizine girmeye başladı. Acil böbrek nakli olması gereken minik Neslihan’a mutlu haber bugün öğle saatlerinde Antalya’dan ulaştı. Erciyes Üniversitesi Organ Nakli Bölümü’nde tedavisine devam edilen Neslihan, annesinin kucağında hava ambulansına binerek Antalya’ya doğru yola çıktı. Hava ambulansı Konya’daki aktarmanın ardından saat 19.00’da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aırport alanına iniş yaptı. Daha sonra küçük Neslihan ve annesi Nimet Bozdoğan, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’nden Çocuk Acil Servisi’ne alındı. Sedyede annesinin kucağında ağzında emziğiyle görüntülenen minik Neslihan’ın bir hayli bitkin olduğu görüldü. Minik Neslihan’a gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından aynı hastanede hidrosefali (beyinde su toplaması) hastalığı sonucu beyin ölümü gerçekleşen 11 aylık Demir Özdemir’in bağışlanan böbreğinin nakledilmesi bekleniyor. (İHA)

