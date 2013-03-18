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Mühendisler Kan Bağışı Yaptı

Türkiye Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanlığı tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Mühendisler Kan Bağışı Yaptı
Kan bağışı öncesinde açıklama yapan Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Mustafa Özkan, “Büyük Türk milletinin bağımsızlığı uğruna şahadet mertebesine erişmiş tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, aynı zamanda büyük kahramanlıklar sonunda kazanılmış Çanakkale Zaferi’ni de anlatılmayacak coşku ve gururla kutluyoruz” diye konuştu.
Özkan, “Çanakkale şuuru ve ruhu bu gün bizim ihtiyacımız olan en önemli ve vazgeçilmez güç kaynağımızdır. Şu asla unutulmamalıdır ki, Türk Milleti ayrışma ve farklılaşma tuzaklarına düşmeden oynanan oyunların farkına vararak dünün muhteşem mücadelelerine sahip çıkacaktır.
Şehitliğin sorgulandığı, gaziliğin tartışıldığı bu dönemde en çok ihtiyacımız olan birlik ve beraberlik duygusu böylesine müstesna günlerde daha çok hatırlanarak, aksini düşünenlere verilecek en büyük ders olacaktır.
Bu duygu ve düşüncelerle gözünü kırpmadan canını, kanını seve seve veren aziz şehitlerimizin anısına başlattığımız kan bağışı kampanyasına verilen desteklerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
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