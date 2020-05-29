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“Normalleşme süreci tamamen normalleşme olarak algılanmamalı”

Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, normalleşme süreci ile ilgili yaptığı açıklamada, "Normalleşme süreci tamamen normalleşme olarak algılanmamalı” dedi.

“Normalleşme süreci tamamen normalleşme olarak algılanmamalı”
Ali Ramazan Benli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Yeni normal dediğimiz süreç, tamamen normalleşiyoruz şeklinde algılanmamalı. Yeni normalde olmazsa olmazımız maske, mesafe ve el hijyenidir. Kayseri olarak, sizlerin desteğiyle başarılı bir şekilde yürüttüğümüz süreç yine sizlerin uyumuyla devam edecektir. Önlemler konusundaki bugüne kadar yürütülen ortak yaklaşım yerini bireysel yaklaşıma bırakacaktır. Bu konudaki toplum önlemleri azalırken bireysel önlemlerimizi artırmamız gerekecektir. Evden çıkarken maske takmak artık alışkanlığımız olacaktır. Sevdiklerimiz ve büyüklerimizin hayatı için maske ve mesafeyi devam ettirmemiz gerekmektedir. Toplu bulunması gereken alanlarda mümkün olduğu kadar bulunmamalıyız.”

İHA

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