“Normalleşme süreci tamamen normalleşme olarak algılanmamalı” Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, normalleşme süreci ile ilgili yaptığı açıklamada, "Normalleşme süreci tamamen normalleşme olarak algılanmamalı” dedi.

29 Mayıs 2020 Cuma 13:47