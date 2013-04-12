Obezite Hastalarının Ambulans Çilesi Sona Erdi

İl Sağlık Müdürlüğü önünde yapılan araç teslim törenine, AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Öksüzkaya, Vali Şerif Yılmaz, İl Sağlık Müdürü Ahmet Öksüzkaya ve çok sayıda sağlık personeli katıldı. Törende açılış konuşmasını yapan AK Parti Kayseri Milletvekili Ahmet Öksüzkaya, “Kayseri’de bulunan ambulanslarımıza 6 ambulansımız daha eklendi. Tabi bunları görünce insanın gururlanmaması mümkün değil. Türkiye’ye 10 yıl önce baktığımızda hastasına, yaşlısına, özürlüsüne sahip çıkamaz durumdayken bugün Türkiye’nin neresinde olursa olsun hatta yurtdışındaki vatandaşlarını bile sağlık yönünden uçak ve deniz ambulansları ile ulaşımını çok rahat bir şekilde sağlayan bir konuma geldi. Çok şükür milletimize hizmet ediyoruz. Bu hizmetlerimiz inşallah devam edecek” diye konuştu.

Vali Şerif Yılmaz ise, “Sayın Başbakanımızın katılımı ile ülke genelinde dağıtılan ambulanslardan bize gönderilen 6 ambulans Kayserili hemşerilerimizin hizmetine sunulmuş olacak. Bugün ilimizde İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı 1 adet hava ambulansı, 1 adet motosiklet ambulansı, 5 adet kış şartlarında kullanabileceğimiz paletli ambulans, 1 adet 4 sedyeli nakil ambulansı olmak üzere toplam 74 ambulans sayısına ulaştık” şeklinde konuştu.

Düzenlenen törende ayrıca yoğun bakım ve obezite hastalarını taşımak için dizayn edilen ambulans dikkat çekti.