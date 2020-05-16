“Olay o kadar çok abartıldı ki insanlar ekmeği yıkayacak duruma geldiler” Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, korona virüs konusunda basın yayın organlarının bir haber bombardımanı yaptığını ifade ederek, “O kadar çok abartıldı ki insanlar ekmeği yıkayacak duruma geldiler” dedi.

16 Mayıs 2020 Cumartesi 15:56