Ömürcan'a Sağlık Bakanlığı El Uzattı

Doğduktan 2 ay sonra Hidrosefali hastalığı teşhisi konulan 5 yaşındaki Ömürcan Hişman'a yardım eli Sağlık Bakanlığı'ndan geldi. Vücudunun sağ tarafı tutmayan ve yürüyemeyen Ömürcan Hişman'ın ameliyat olması için 15 bin lira gerekliydi. Çıkan haberlerden sonra devreye giren Sağlık Bakanlığı gerekli imkanları sağlayıp aileyi fakülteye sevk etti. Sağlık Bakanlığı'ndan arandıklarını söyleyen baba Özcan Hişman, "Sağlık Bakanlığı'ndan aradılar. Fakülte için görüşmüşler. Biz de geldik ve doktor beyle görüşeceğiz. Bütün imkanları sağlayacaklarını söylediler. Fakültenin başhekimiyle görüşülmüş. Önce Çocuğumuzu görüp ona göre değerlendirme yapacaklarını söylediler." diye konuştu.



Çocuğunun iyi olmasından başka bir şey istemediğini belirten Özcan Hişman, "Çocuğumun iyi olmasını diliyorum. Başka ne isteyebilirim. İnşallah iyi olur." ifadelerini kullandı. Baba Özcan Hişman, Sağlık Bakanlığı dışında da herhangi bir hayırseverin aramadığını sözlerine ekledi.



Anne Hanım Hişman ise, çocuğunun yaşıtları gibi dışarıya çıkıp koşup oynamasını görmekten başka bir şey istemediğini vurguladı. Sağlık Bakanlığı'ndan arayıp fakülteye yönlendirildiklerini söyleyen anne Hanım Hişman, hayırlı haber almayı umut ettiğini ifade etti.

