Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Öner: “5 yaşına kadar düz tabanlık ve içe basma normal”

Çocuklarda 5 yaşına kadar düz tabanlığın normal gelişim sürecinin sonucu olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mithat Öner, bu yaştan önce özel bir tabanlık ya da ayakkabı kullanmaya gerek olmadığını söyledi.

Öner: “5 yaşına kadar düz tabanlık ve içe basma normal”

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mithat Öner, 5 yaşına kadar çocuklara bilimsel olarak ‘düz tabanlık’ tanısı konulamayacağını, bu yaştan sonra devam eden düz tabanlıkların tedavi edilmesi gerektiğini ifade etti. Ailelerin bu yaşlardaki çocuklarının düz tabanlıkla ilgili yoğun endişelerinin, özel tabanlık ve özel ayakkabı satışı gibi suistimallere yol açtığını belirten Prof. Dr. Öner, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
Özel tabanlık ve ayakkabılara ihtiyaç yok
“Beş yaşına kadar hemen hemen tüm çocukların düz taban olduğu bilinmelidir. Bu, bilimsel bir gerçektir. Ayak tabanı anatomik olarak 4’üncü yaşın sonunda kendini tamamlar. Onun için erken dönemde endişe etmeye gerek yoktur. Bu konu suistimale çok açıktır. Son zamanlarda anaokullarına kadar inecek biçimde, ayak taramaları altında, özel tabanlık veya özel ayakkabı satışları yapılmakta. Çocuklar buralarda muayene edilip aileleri endişeye sürükleyen durumlar ortaya çıkarılmaktadır. Buna karşı dikkatli olunmalıdır. Çünkü çocukların 5 yaşından önce bilimsel olarak düz taban tanısı alması mümkün değildir.”
 
Prof. Öner, 5 yaşından önce çocuklara evde çıplak ayakla yürümeyi, dışarıda da ekstra özelliğe gerek olmaksızın yalnızca yumuşak ayakkabılar giydirilmesi tavsiyesinde bulundu.
 
8 yaşından sonraki çocuklarda, iki ayağının birbirine takılıp düşmesi, ağrı ve spor yapmayı engelleyen durumlarda tedaviye başlanması gerektiğini belirten Prof. Dr. Öner, “Düz tabanlıkların yüzde 85’i tedaviye ihtiyaç göstermeyen ve çocuğun günlük hayatında sıkıntıya neden olmayan düz tabanlıklardır. Geri kalan yüzde 15’i ise, ortopedi hekiminin müdahale etmesi gereken, doğuştan kemik eksiklikleri ya da fazlalıkları gibi altta yatan bir hastalık olan durumlardır. Bunlar ortopedi hekimleri tarafından en iyi şekilde tedavi edilecektir. 8-12 yaş aralığı tedaviye en iyi cevap veren yaş aralığıdır” ifadelerini kullandı.
 

İHA

İlgili Galeriler
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerSağlık HaberleriSAĞLIKDüz TabanlıkIçe Basmaçocuk GelişimiOrtopedi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.