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Onkoloji Hastalarına Moral Konseri

Erciyes Üniversitesi Mustafa Kemal Dedeman Onkoloji Hastanesi hastalarına moral konseriverdi.

Onkoloji Hastalarına Moral Konseri
Onkoloji Hastanesi'nde düzenlenen etkinlikte onkoloji hastaları moral buldu. Çok sayıda hastanın katıldığı etkinlikte Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği'nden ezgiler söylendi ve şiir dinletisi yapıldı. Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan müzik grubunun şarkılarına hastalar da alkış tutarak eşlik etti.

Etkinliği çok güzel bulduklarını belirten hastalar, "Bu etkinlikler bize moral veriyor. Hastalığımızı unutuyoruz ve mutlu oluyoruz. Hastane yönetimine bu etkinlikten dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
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