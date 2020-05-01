Oruç tutanlara bağışıklığı güçlendiren altın tüyolar Ramazan ayının pandemi dönemine denk gelmesiyle birlikte oruç tutmanın bağışıklığı azaltıcı etkisi olup olmadığı da merak edilmeye başlandı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Diyetisyen Aysun İpek, “Sanılanın aksine ‘sağlıklı oruç tutma kuralları’ uygulandığı takdirde oruç tutmanın bağışıklık sistemine herhangi bir olumsuz etkisi bulunmamaktadır" dedi.

01 Mayıs 2020 Cuma 18:15