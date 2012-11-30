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OSB'de İş Kazaları

Organize Sanayi Bölgesi’nde 3 işçi, çeşitli yerlerinden yaralandı.

OSB'de İş Kazaları
Organize Sanayi Bölgesi’nde bir fabrikada sevkiyat işçisi olarak çalışan İ.E. (52)’nin, kamyondan mal indirdiği sırada, kamyonun kapağının açılıp ayağının üzerine düşmesi sonucunda, sağ ayağı kırıldı.
Organize Sanayi Bölgesi’nde işçi olarak çalışan F.Ç. (27), iş arasında arkadaşları ile mantar toplamaya gittiği esnada, 1 metre yükseklikten düştü ve omuz çıktı.
Organize Sanayi Bölgesi’nde bir mobilya fabrikasında işçi olarak çalışan M.A. (29), merdivenlerden düşerek, sağ kolunu kırdı.
Yaralılar 112 acil ambulansı ile Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. F.Ç. tedavisinin yapılmasının ardından taburcu edilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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