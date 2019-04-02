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“Otizm ülkemizde hızlı bir artış gösteriyor”

Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Kayseri İl Müdürlüğü tarafından ‘Otizm Eylem Planı’ kapsamında düzenlenen konferansta konuşan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Kayseri İl Müdürü Nevzat Özer, “Otizm ülkemizde hızlı bir artış gösteriyor” dedi.

“Otizm ülkemizde hızlı bir artış gösteriyor”

2 Nisan Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından okul öncesi ve rehber öğretmenlerine yönelik konferans düzenlendi. Konferansın açılış konuşmasını yapan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Kayseri İl Müdürü Nevzat Özer, “Gelişimsel bir bozukluk olan Otizmin dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızlı bir artış gösteriyor. Otizmde erken teşhis ve erken yaşlarda özel eğitim oldukça önemli yere sahiptir. Otizmli bireylerin sosyal beceri, dil gelişimi ve davranış özelliklerinde bir takım sorunlar yaşabilirler. Otizmli bireyler ancak düzenli bir eğitim, aile, arkadaş, okul, öğretmenlerinin makro düzeyde toplumun desteği ile bu sorunlarla daha kolay baş etmeyi öğrenebilirler. Bizlerde otizmin erken teşhisi için farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz” dedi.

Konferansın sunumunu gerçekleştiren Çocuk Gelişimcisi Sümeyra Ünvar da, otizmin tanımını, belirtilerini, fark edilmesi halinde izlenmesi gereken aşamaları anlattı.
 

İHA

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