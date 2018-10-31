Pekmezi Saklama Ve Doğru Tüketmenin 5 Kuralı Vücudun kalsiyum ihtiyacını karşılayan pekmez, içeriğindeki demir ve kalsiyum nedeniyle kemik gelişimini sağlıyor, kansızlığa iyi geliyor. Soğuk havalarda tüketildiğinde vücudun ısı dengesini sağlayan pekmez, bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve antioksidan etkisi nedeniyle hastalıklara karşı vücudu koruyor. Ancak pekmez alırken ve tüketirken bazı basit kurallara uymak gerekiyor. Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Nur Tatlıoğlu, özellikle soğuk havalarda vazgeçilmez bir besin kaynağı olan pekmezle ilgili bilgi verdi.

31 Ekim 2018 Çarşamba 14:39