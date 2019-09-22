Per: “Şartlar hekimleri defansif tıpa zorluyor”

Düzenlenen panele İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Doğan, Şehir hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, İl Sağlık Müdürü yardımcısı Ahmet Ceylan ve Türk Sağlık-Sen Kayseri Şube Başkanı Kamil Ünal ve konuşmacı olarak Hukukçu Hekimler Derneği Yönetim Kurulu üyesi Dr. Avukat Cem Barlıoğlu, Dr. Hukukçu Adnan Kuvvetli ve Dr. Hukukçu Hasan Murt katıldı.



Panelin hekim ve hastaların durumu hakkında hukuki sürecin değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştiğini söyleyen Kayseri Tabip Odası Başkanı Hüseyin Per, “Kayseri Tabip Odası olarak meslektaşlarımıza özellikle bu son dönemlerde ortaya çıkan tıbbi kötü uygulama markpaktis dediğimiz durum hakkında ve diğer kendi haklarımız hakkında ve diğer hastalar hakkında yapılacak bir toplantı düzenlendi. Hukukçu hekimler birliği hem hukuk fakültesi mezunu hem tıp fakültesi mezunu olan 3 konuşmacı arkadaşımızı davet ettik onlarda sağ olsun bizi kırmayıp geldiler. Bugün burada özellikle hekim arkadaşların zorunlu tıbbi uygulama sırasında ortaya çıkacak durumlarda özellikle hukuki manada ortaya çıkacak problemler hakkında aydınlatılması için böyle bir toplantı yapıldı. maalesef son zamanlarda mahkemelerin vermiş olduğu kararlarda hekim arkadaşlarımızın kazançları Afrika düzeyindeyken tazminatları Avrupa, Amerika düzeyindedir. Bu da hekim arkadaşlarımızın maalesef defansif tıp dediğimiz duruma itmektedir. Defansif tıp dediğimiz şey, problemli olacak sıkıntılı olacak ameliyatları yapmamak, zor hastaları tedavi etmemek başka merkezler etsin diye tabi bu durumda da özellikle üniversite hastanelerinin yükü artmaktadır. Bugün burada meslektaşlarımızın 3 arkadaşımız tarafından hem hukukçu hem tıp doktoru 3 arkadaşımız tarafından aydınlatılması için buradayız” dedi.

Panele, Hukukçu Hekimler Derneği Yönetim Kurulu üyesi Dr. Avukat Cem Barlıoğlu, Dr. Hukukçu Adnan Kuvvetli ve Dr. Hukukçu Hasan Murt konuşmacı olarak katıldı.

