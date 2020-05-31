Salgın ve afetlerde kullanılmak üzere yapımı tamamlanan Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açıldı. Alışı törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Prof. Dr. Murat Dilmener'in kızı Fulya Gençoğlu da katıldı. Toplam 125 bin metrekare alana kurulu Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi, 75 bin metrekare kapalı alana sahip. Hastanenin 432'si yoğun bakım olmak üzere gerektiğinde yoğun bakıma dönüştürülebilecek toplam 1008 yatağı bulunuyor. 16 ameliyathane ile hizmet verecek hastanede ileri teknoloji tıbbi donanım kullanılacak.



Hastanenin açılışında kısa bir konuşma yapan Prof. Dr. Murat Dilmener'in kızı Fulya Gençoğlu, “Babamın ismi sayenizde yaşayacak. Standartların üstünde bir hastane olmuş. Çok güzel bir sağlık kompleksi olmuş. Babam gerek doktor gerekse insan olarak çok değerli bir insandı. Binlerce öğrenci yetiştirdi. Bu hastaneye gelenler umarım şifa bulur ve güzel şekilde hastaneden ayrılırlar” dedi.



“Sağlık turizmi açısından da merkez olacaktır”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, “Sağlık sistemimizin gücüne güç katacak yeni bir adım atıyoruz. 45 günde tamamlanan son bir iki ay içinde inşası tamamlanarak faaliyete alınan bir dizi hastanemiz oldu. İstanbul iki acil durum hastanesine kavuşmuş oldu. Bugün bu hastanelerin ikincisini açıyoruz. Acil durum hastanelerimiz Türkiye için zorunlu projelerdir. Salgında diğer hastanelerimizin normalleşme süreçlerini bu hastanelerimiz sağlayacak. Havalimanına mesafemiz sayesinde İstanbul dışından gelen kişilere acil müdahalede bulunabileceğiz. Sağlık turizmi açısından da merkez olacaktır. Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi de dönemsel bir hastane değil, kalıcı bir hastanedir" dedi.



“Risk ortadan kalkmış değil”

Prof. Dr. Murat Dilmener'in iç hastalıklarında duayen bir hekim olduğunu aktaran Bakan Koca, “Yoksulların doktoru, hocaların hocası. Benim ondan aldığım duygu hep şu olmuştur, İnsanlık merhamet üzerine kuruludur. Bize yön veren efsane hocalarımızdan biriydi. Hekimliği bir teknik meslek olarak değil sanat olarak içselleştirmemizde önder olmuştur. Ödev ahlakına sahip bir insandı. Asistanlığımızda ve meslek hayatımızda üzerimizde emeği olan bir insandı. Risk ortadan kalkmış değil. Normalleşme mücadeleden geri adım atmak anlamına gelmemelidir. El hijyenine her zamankinden daha fazla önem vermeliyiz. Çok değerli insanları bizden alan salgını Allah'ın izniyle hep birlikte yeneceğiz” ifadelerini kullandı.

