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Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:00’de video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantı sonrasında Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yaptı.

Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar
Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları;

  • Salgınla mücadelemizde birinci dönemi tamamladık. 1 Haziran itibariyle yeni bir sürece girdik.

  • Yaşlılarımızın kısıtsız şekilde sokağa çıkabilecekleri şartları uyacağımız tedbirlerle bizler sağlayacağız.

  • Tedbirlere uyarken sorumluluk alanımız öncekinden çok daha büyüktür.

  • Bugüne kadar 4 bin 585 hastamızı kaybettik.

  • Bugünlerin kendine özgü zorlukları vardır. Salgının sona erdiği inancı, tedavide elde edilen başarıya güvenerek hastalığın ciddiyetinin unutulmasıdır, risk grubunda olanların tedbirleri gevşetmesidir.

  • Maske 1 buçuk metre mesafenin ihlali için gerekçe olmamalıdır.

  • Normalleşme süreci eski alışkanlıklarımıza dönüş değildir. Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz. Tedbirlere tek başınıza uymanız yeterli olmayacaktır.

  • Salgında ikinci bir dalga beklemiyoruz. Şimdi tedbirlere daha ısrarla uymalıyız. Tedbirlere uymadığımız her yerde risk olacaktır. Hastalık yayılım açısından daha gizli bir imkana sahiptir

  • AVM girişlerinde kalabalık oluşması önlenmeli. Bilim Kurulumuz AVM girişlerinde ateş ölçümü yapılmasını ve ateşi yüksek kişilerin AVM'lere alınmamasını uygun görmektedir.

  • AVM gibi kalabalık ortamlara gittiğinizde lütfen 3 saatten fazla kalmayın.

  • Normalleşme sürecinde bize kılavuzluk edecek gerçek, son vakaya kadar mücadele etmektir. Kara görülmüştür ama deniz durulmuş değildir.

  • Uyarıların ardından bir müjdem var. Normalleşme süreci sağlık hizmetleri açısından önemli sonuçlar doğurmaktadır. Hastanelerimiz artık olağan seyrine dönüyor. Ertelenen tedaviler için yeniden tarih verilecektir.

  • Acil olmayan vakalarımızın ertelendiğini biliyorsunuz. Bu süreçte yine benzer şekilde zorunlu olmadıkça hastanelerimize müracaat edilmemesi gerektiğini öneriyorum. Çünkü acil olan hastamıza zaman ayıralım istiyoruz. Bununla ilgili hangi kurallara uyulması gerektiği hastanelerimizde yayımlandı. Vatandaşımız da tedbirlere uyumda kararlı davranırsa son derece olumlu sonuç alırız.

  • Şehirler arası yolculuklarda araçlarda iki koltuk yan yana ise bir koltuk boş kalacak. Şehir içi ulaşımda ise koltuk kapasitesi kadar yolcu alınacak.

  • Bakan Koca, genellikle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genel karar alınmadığını açıkladı. Koca, Covid-19 vakalarına göre il bazında uygulanabileceğini bildirdi.

  • Kök hücre uygulamasının başarılı olmadığını söyleyebiliriz. Plazma uygulamasından ise fayda görüyoruz

  • (Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen kongrelerle ilgili) 15 Haziran'a kadar vakaların seyrini izleyeceğiz ona göre karar vereceğiz. 15 Haziran'dan sonraki dönemde tekrar gündeme gelecek.

  • Filyasyon çalışmaları kesintisiz devam ediyor. Filyasyonu bu dönemde ihmal etmek istemiyoruz, gevşetmekten yana değiliz.

İHA

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