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Sağlık Bölge Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Bölge illerindeki sağlık yöneticilerinin katıldığı koordinasyon toplantısı Kayseri’de gerçekleştirildi.

Sağlık Bölge Koordinasyon Toplantısı Yapıldı
Sağlık Bakanlığı’nın başta sağlık insan gücü olmak üzere, sağlık tesisi, ileri tıbbi teknoloji ve finansman gibi sağlığa ayrılan kaynakların dağılımını sağlayarak bunları etkin ve verimli bir şekilde kullanılması anlayışı çerçevesinde bölge illerinde bulunan yöneticiler Kayseri’de yapılan koordinasyon kurulu toplantısında buluştu.
İl Sağlık Müdürü Ahmet Öksüzkaya’nın ev sahipliğinde Talas ilçesinde gerçekleştirilen toplantıya Kayseri, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kırşehir, Konya, Sivas ve Yozgat illerinin İl Sağlık Müdürleri, Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterleri ve Halk Sağlığı Müdürleri’nin katılımıyla bölgenin ilk Koordinasyon Toplantısı Talas Yaman Dede Konağında yapıldı.
Bölge İlleri Sağlık Yöneticilerinin tamamının katıldığı toplantıda karşılıklı fikir alış verişi ve deneyim paylaşımı yapıldı.
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Erol Kayalı 5 yıl önce

İl Sağlık Müdürünün başarılı ve cesur çalışmalarını takdir ve tebrikle izliyoruz. Allah yolunu açık etsin...

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