Sağlık Bölge Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Sağlık Bakanlığı’nın başta sağlık insan gücü olmak üzere, sağlık tesisi, ileri tıbbi teknoloji ve finansman gibi sağlığa ayrılan kaynakların dağılımını sağlayarak bunları etkin ve verimli bir şekilde kullanılması anlayışı çerçevesinde bölge illerinde bulunan yöneticiler Kayseri’de yapılan koordinasyon kurulu toplantısında buluştu.

İl Sağlık Müdürü Ahmet Öksüzkaya’nın ev sahipliğinde Talas ilçesinde gerçekleştirilen toplantıya Kayseri, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kırşehir, Konya, Sivas ve Yozgat illerinin İl Sağlık Müdürleri, Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterleri ve Halk Sağlığı Müdürleri’nin katılımıyla bölgenin ilk Koordinasyon Toplantısı Talas Yaman Dede Konağında yapıldı.

Bölge İlleri Sağlık Yöneticilerinin tamamının katıldığı toplantıda karşılıklı fikir alış verişi ve deneyim paylaşımı yapıldı.