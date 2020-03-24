“Sağlık çalışanları maske istiyor” CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sağlık çalışanlarına ek ödemenin 3 ay süreyle tavandan yapılacağı yönündeki açıklamasını değerlendirdi. Sağlık çalışanlarının para değil can güvenliği istediğini belirten Arık, “Sayın Bakan hiçbir eksiğimiz yok diyor ama sahadan aldığımız bilgiler hiç de öyle değil. Bakın bugün sağlık çalışanları 2 saat ömrü olan cerrahi maskeyi 8 saat, tek kullanımlık N95 maskeyi 3 gün kullandıklarını, yüz siperliğini don lastiğinden ve asetattan kendilerinin ürettiğini söylüyorlar” diye konuştu.

24 Mart 2020 Salı 16:13