Türk Sağlık-Sen Kayseri Şube Başkanı Kamil Ünal yazılı açıklamasında, “Sağlık çalışanları koronavirüs salgınına karşı kahramanca bir mücadele vermektedirler. Sağlık ordumuz cephede göğüs göğüse çarpışıyor desek yanlış bir tabir olmaz. Nitekim 601 sağlık çalışanımızın koronavirüs testlerinin pozitif olduğunu Sağlık Bakanı açıklamıştır. Sağlık çalışanları cesur, yürekli ve fedakar kahramanlardır. Sağlık çalışanları salgınla mücadelenin sarsılmaz iradesidirler. 601 meslektaşımızın koronavirüsü yeneceğine inanıyor, kendilerine acil şifalar diliyorum” ifadeleriyle başladı.



Başkan Ünal, “Sağlık hizmetleri ekip işidir. Her arkadaşımızın emeği de çok değerlidir. Maruz kaldığı risk de ayrı önemlidir. Sağlık kurum ve kuruluşlarında sağlık, teknik, idari ve yardımcı hizmetlerde görevli olan ile sürekli işçi kadrosunda her çalışan da fedakârca görevinin başındadır. Ayrım yapılmamalıdır. Aile Hekimliği’ndeki çalışan arkadaşlarımızın her türlü sıkıntıları acilen giderilmelidir. Böylesine fedakârca bir mücadele söz konusu iken cephenin şartlarını en iyi seviyede tutmak cephe gerisindeki herkesin görevidir” diye konuştu.



Başkan Kamil Ünal, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: “Bu süreçte öncelik sağlık çalışanlarının sağlığının korunmasıdır. Bu nedenle tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında koruyucu ekipman ve malzeme konusunda en ufak bir eksiklik veya aksilik yaşanmamalıdır. Sağlık Bakanımız da, “Koruyucu malzeme noktasında, eksiklik oluşturmamak konusunda bir gayret içindeyiz. Ben malzemeye ulaşamıyorum diyen lütfen bize ulaşsın. Bu anlamda hiçbir eksik oluşturmayacağız” demiştir. Önlemler her zaman en üst seviyede olmalı, çalışanların ihtiyaçları en kısa sürede karşılanmalıdır.



Çalışan sağlığında bir diğer mesele kronik hastalığa sahip çalışanların durumudur. Bu meslektaşlarımızın içinde acil bir düzenleme yapılarak idari izinli sayılmaları hususu yeniden değerlendirilmelidir. Kronik hastaların yaşlılar gibi risk grubunda olduğu düşünüldüğünde bunun bir zaruret olduğu açıktır.



Ayrıca sağlık çalışanlarının ailelerini koruma kaygıları için de gereken yapılmalı ücretsiz konaklayıp dinlenecekleri otel veya kamu sosyal tesisleri idareler tarafından hazır edilmelidir.

Bu konuda Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kamuya ait tüm sosyal tesisler sağlık çalışanlarının kullanımına açılmıştır. Ayrıca hayırsever otel sahipleri de bu konuda imkân sağlamıştır. Tüm bunlar varken ne yazık ki hala bize kalacak yer sorunu yaşayan sağlık çalışanı arkadaşlarımız olduğu bilgisi gelmektedir. Bu yönde çalışanların şikayetleri gözlemlenmektedir.



İdareciler bugün değilse hangi gün sağlık çalışanlarının sorunlarını çözeceklerdir. Taşrada yönetici olanlar başka işlerle değil bu işlerle meşgul olmalıdırlar.

Sağlık çalışanları kahramanca bir mücadele verirken bazı işgüzar yöneticilerin, çalışma düzenlerini bahane ederek nöbet parası vermeyeceğiz, kesinti yapacağız, ödemede bulunmayacağız gibi söylemlerle sağlık çalışanlarının karşısına çıktıkları görülmektedir.



Böyle yapanlara hatırlatıyorum; bugün verilen mücadele para pul meselesi değildir. Türk Milletinin sağlığı, Türk Devletinin selameti için geceyi gündüze katarak yürütülen bir mücadeledir. Siz de bunun idrakine varın; kahramanların moral ve motivasyonunu bozacak iş ve işlemlerden uzak durun!



Verilen mücadelenin değeri ölçülemezken, bir de çalışandan kesinti yapmaya kalkanlar kime ve neye hizmet ettiklerini ve ne yaptıklarını iyi düşünsünler.

Buradan bir kez daha hatırlatmakta fayda var; Sağlık çalışanlarına alkışlar, tebrikler ve dualar için Necip Türk Milletine teşekkür ediyoruz. Fakat yöneticilerden de gereğini yapmalarını bekliyoruz. Süreç temenni ve teşekkürlerle geçiştirilecek bir süreç değildir. Sağlık çalışanlarının önce sağlığı korunmalı, sonra mağduriyetleri giderilmeli ve talepleri karşılanmalıdır.”



Haber: Hilal Tuğçe Nur Güneş