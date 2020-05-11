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Sağlık İçin Denetimler Sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirlerine azami derecede uyulması için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Covid-19 ile mücadele kapsamında 21 Mart’tan bu yana ilk kez kapılarını açan berber ve kuaförlerde denetimler yapıldı.

Sağlık İçin Denetimler Sürüyor

Yaklaşık 50 gün sonra açılan berber ve kuaförlerin koronavirüs tedbirlerine uyarak çalışıp çalışmadığıyla ilgili Büyükşehir Belediyesi zabıtasınca denetimler gerçekleştirildi. Berber ve kuaför esnafını denetleyen zabıta ekipleri, bu süreçte uyulması gereken kurallar ile ilgili esnafı bilgilendirdi.



Denetimlerde; işyerlerinin temizliği, dezenfektan ya da kolonyaların bulundurulması, maske takılması, sosyal mesafeye uyulması, randevu usulü çalışılması, tek kullanımlık havluların tercih edilmesi gibi konularla ilgili esnafa açıklamalarda bulunuldu ve bu süreçte çalışma esaslarına uyulması gerektiği konusunda uyarılar yapıldı.
 

Kurumsal

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