Sağlık Sohbetleri Devam Ediyor

Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi’nin organizasyonunda gerçekleştirilen Sağlık Sohbetleri ile güncel sağlık konuları hakkında bireylerin bir bakıma ön sağlık bilgisi verildiğini merak ettikleri soruların cevaplarını uzman hekimlerden öğrendiklerini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, halk, aile ve birey sağlığına büyük önem verdiklerini kaydetti.

Melikgazi Belediyesi İLDEM Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen sağlık sohbetinde Op. Dr. Nuretin Türktekin ile Op.Dr. Arzu Yurci anne sağlığı, doğum, bebek, tüp bebek tedavisi, tedavisi süresi ve kontrolü gibi konularda slayt gösterileri eşliğinde bilgiler verildi.

Sağlık sohbeti soru ve cevap şeklindeki bölüm ile sona erdi.

