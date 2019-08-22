Sağlık Turizmine Büyükşehir Desteği

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan “Sağlık Turizminde Devlet Destekleri” konulu toplantının açılışını Büyükşehir Belediyesi İmar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Altuntuğ yaptı. Büyükşehir Belediyesi olarak sağlık turizmini ileri noktalara taşımak için harekete geçtiklerini belirten Altuntuğ, yapılacak çalışmalarla çok iyi yerlere gelinebileceğini kaydetti. Bu doğrultuda yapılan Sağlık Turizmi Çalıştayı ve bu çalıştayın sonuçları hakkında bilgiler veren Altuntuğ, birkaç hafta içinde çalıştay kitapçığını bastırarak Kayseri ve Türkiye’ye dağıtacaklarını belirtti. Sağlık Turizmi konusunda bir komite oluşturulduğunu ifade ederek komitenin çalışmalarından bahseden Serdar Altuntuğ, Sağlık Turizmi Çalıştayı ile başlayan sürecin aralıklarla yapılacak bilgilendirme toplantılarıyla devam edeceğini söyledi. Sağlık turizmi konusunda uluslararası nitelikte bir web sitesi hazırlığında olduklarını da dile getiren Altuntuğ, komite olarak Kayseri Sağlık Turizmi Master Planı’nı da yapacaklarını kaydetti. Altuntuğ, önümüzdeki yıl uluslararası bir sağlık turizmi kongresi yapacaklarını da sözlerine ekledi.







Toplantıya katılan AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de sağlık turizmine verilen değer ölçüsünde Kayseri’nin bu alanda iyi noktalara gelebileceğini söyledi. Bu tür toplantıları çok önemsediğini belirterek düzenleyenlere teşekkür eden İsmail Tamer, sağlık turizminde ülkemizdeki gelişmenin uzun yıllara dayanmadığını söyledi ve sağlıkta dönüşümle birlikte modern hastanelerin yapılmasıyla sağlık turizminin gündeme geldiğini kaydetti.

Toplantıda Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurt Dışı Yatırımlar ve Hizmetler Genel Müdürlüğü Ticaret Uzmanı Sümeyra Atılgan da sağlık turizminde devlet destekleri hakkında bilgiler verdi. Türkiye’deki hastane kalitesinin çevre ülkelerle kıyaslanamayacak kadar iyi olduğunu ifade eden Atılgan, devletin bu alanda önemli destekleri bulunduğunu söyledi. Bu alandaki firmalara ihtiyaçları olan desteği verdiklerini ifade eden Sümeyra Atılgan, “Sağlık turizmine yeni başlayan firmalarımıza öncelikle ihracata hazırlık desteği ile başlıyoruz. İhracata başladıktan sonra o pazarda tutunulmasına yönelik destekle devam ediyoruz ve yüksek katma değere hitap eden, yurt dışında markalaşabilecek firmalara Turquality desteği veriyoruz. Tüm bunlar için öncelikle yapılması gereken sağlık turizmi yetki belgesinin alınması” dedi.

