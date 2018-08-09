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Sağlıklı uyku için odayı havalandırın

Yaz aylarında sık görülen uyku bölünmesi, sık sık uyanma ve sabah kalkıldığında yorgun hissetme gibi uyku sorunlarına karşı uzmanlar, yatılan odanın havalandırılmasını tavsiye etti. 

Sağlıklı uyku için odayı havalandırın

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Serdal Baysal, yazın en çok yaşanan uyku sorunlarının başında uykuya dalamama, uyku bölünmesi, sık sık uyanma ve sabah kalkıldığında hala yorgun hissetme olduğunu söyledi. Sıcak yaz aylarında rahat uyuyabilmek için öncelikle uyuyacağımız yerin havadar olması gerektiğine dikkat çeken Baysal, çarşaf, yastık kılıfı ve pikelerin özellikle pamuk olması gerektiğini belirtti. Özellikle yaşlıların, tansiyon, kalp hastası ve aşırı kilolu kişilerin vücutlarını tam destekleyen özel yatakları kullanması gerektiğini vurgulayan Baysal, akşam yenen yemeklere de dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti. 
Akşam yemeklerinde yağlı, acılı, baharatlı yiyeceklerden uzak durulması gerektiğini dile getiren Baysal, kafeinli içeceklerden uzak durulmasını önemle vurguladı. Bunun yanı sıra yemek yedikten sonra ilk 3 saat içinde uyunmaması gerektiğini ve yemek sonrası yapacağımız kısa yürüyüşlerin uykuya fayda sağlayacağını söyledi. 
Ilık duşun vücut ısısını düşürmeye yardımcı olduğunu belirten Baysal, yatmadan önce alınan ılık duşun sağlıklı uyku için etkili olacağını vurguladı. Baysal, yatak odası için güneş almayan havadar odaların tercih edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi. 

İHA

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