Sahte dişçilerden uzak durun

Yapılan açıklamada, “Kayseri (Kırşehir, Nevşehir, Niğde ) Dişhekimleri Odamıza son dönemlerde çokça şikâyetler gelmektedir. Vatandaşlarımız ehil olmayan kişilere Diş Tedavisi ve Protez yaptırmaktadırlar. Pandemi sırasında nitelikli ve sağlıklı tedavi almaya çalışan hastalarımızı özellikle sahte dişçi konusunda bir kez daha uyarıyoruz. Halkımız ağız ve diş tedavisi için başvurduğu tedavi biriminde diplomalı, Sağlık Müdürlüğü’nden ruhsatlı olmasına hassasiyetle dikkat etsinler. Kendilerini tedavi edecek kişinin o tedavi ünitesinde asılı olan diplomadaki kişi olup olmadığına baksınlar. Şüpheye düştükleri anda sorgulamaktan çekinmesinler. Vatandaşların, diş tedavi hizmet birimi görünümünde çalışan ünitede, diş hekiminin diploması ve çalışma ruhsatı olmazsa hiçbir hizmet almadan bulundukları yerden çıkmaları gerekmektedir. Aksi halde hekimlik eğitimi almamış bir kişinin müdahalesine maruz kalacakları gibi korona virüse yakalanma riskini de taşıyacaklardır. Sahte dişçilere gitmeyin. Diploması olmadan, çalışma izni olmadan 'ben diş tedavisi yapabilirim' diyenlere itibar etmeyin. Derhal Diş Hekimleri Odası’na, Sağlık Müdürlüğü’ne, CİMER'e şikâyet ediniz. Korona virüsle mücadelede bu uyarılarımız oldukça önem arz etmektedir” ifadeleri kullanıldı.
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