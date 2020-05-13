Sahte dişçilerden uzak durun Kayseri (Kırşehir, Nevşehir, Niğde) Dişhekimleri Odası Başkanı Emrullah Maraş, sahte dişçilerden uzak durulması hakkında vatandaşları uyaran bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Pandemi sırasında nitelikli ve sağlıklı tedavi almaya çalışan hastalarımızı özellikle sahte dişçi konusunda bir kez daha uyarıyoruz” denildi.

13 Mayıs 2020 Çarşamba 16:31