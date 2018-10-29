"Sansasyonel Dil Kullanılan Sağlık Haberleri İnsanları Hastalık Hastası Yapıyor"

Psikiyatride kaygı bozukluğu çerçevesinde değerlendirilen ‘hastalık hastalığını’, en ufak rahatsızlığın altında bile ölümcül hastalıklar olduğunu düşünerek defalarca kez aynı branşta farklı doktorlara gitmek olarak tanımlayan Dr. Öğretim Görevlisi Şaban Karayağız, hastalığın görülme sıklığının geçmiş yıllara oranla artış kaydettiğini ifade etti. Karayağız, “Bu hastalıkta örneğin kişinin başı ağrır ama kişi bu baş ağrısını normal görülen bir baş ağrısına yormaz, altında mutlaka kanser gibi ölümcül bir hastalık arar. Bu arayışların sonucunda da defaatle doktora gider. Gittiği doktoru beğenmez veya doktorun verdiği tedaviden emin olmaz. Defalarca kez aynı şikayetlerle birlikte farklı aynı branşta farklı doktorlara gitmek, poşet poşet ilaçlar ve gereksiz tetkikler bu hastalığın bulguları içerisinde yer alır” diye konuştu.



Sağlık haberleri korkutuyor

Hastalığın görülme sıklığındaki artışın nedenini, yaygınlaşan kitle iletişim araçlarıyla birlikte sağlık haberlerine dair enformasyonun artmasına bağlayan Karayağız, “Bu tür hastalık ya da sağlık haberlerinin kullandığı dil sakıncalı; çoğunlukla aşırı korkutmaya yönelik bir dil de kullanılıyor; ‘başın ağrıyorsa dikkat beyin kanseri olabilirsin’ gibi insanların dikkatini cezbeden başlıklar da insanlarda paranoyak düşüncelerin yaygınlaşmasına neden oluyor” dedi.



Kadınlarda daha fazla görülüyor

Hastalığın kadınlarda daha sık görüldüğüne dikkat çeken Karayağız, bunun nedenini hormonal faktörler ve daha fazla strese maruz kalmak olarak açıkladı. Karayağız, hastalığın tedavisinin mümkün olduğunu ancak tekrarlama olasılığının da yüksek olduğunu sözlerine ekledi.

