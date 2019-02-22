Şehir Hastanesinde tedavi gören çocukları eğlendiren sürpriz

Hastanede staj yapan öğrencilerin kurduğu “Küçük Kalpler Eğlence Ekibi” hastanede yatan hastalara sürpriz yaptı. Grubun belirli aralıklarla yaptığı etkinlikler sayesinde hastanede tedavi gören çocukların yüzü gülerken, ailelerinin de bir nebze olsun tebessüm etmesine vesile oldu.







Giydikleri birbirinden renkli kostümlerle şarkılar eşliğinde tedavi gören çocukları odalarında ziyaret eden ekip üyeleri yanlarında getirdikleri balon ve hediyeleri çocuklara dağıttılar. Aniden masal kahramanlarını ellerinde balon ve hediyeler ile karşılarında gören miniklerin mutlu şaşkınlıkları yüzlerine yansıdı. Bu tür etkinliklerin çocukların morali için çok önemli olduğunu belirten aileler ise emeği geçenlere teşekkür ederek sık sık tekrarlanması temennilerinde bulundu.

Etkinlik sonrası açıklama yapan Küçük Kalpler Eğlence Ekibinin kurucusu Besim Göcük, "Kayseri Şehir Hastanesinde gönüllü stajyer öğrencilerimizle beraber ‘Bir Gülücük Bin Mutluluk’ sloganı adı altında 'Küçük Kalpler Eğlence Ekibi'ni kurduk. Çocuklarımıza moral vermek için her ay düzenli olarak bu etkinlikleri tekrarlıyoruz. Onların bir gülücüğü bizim için bin mutluluğa bedel” dedi.





