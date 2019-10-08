Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Serebral Palsi’ye dikkat çektiler

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü tarafından "Serebral Palsi Farkındalık” etkinliği düzenlendi. NNYÜ Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zeki Yılmaz da “Serebral Palsi Farkındalık” etkinliklerine katılarak öğrencileri, Serebral Palsi hastalığıyla ilgili toplumsal farkındalığın arttırılmasına yönelik faaliyetlerinden dolayı kutladı.

Serebral Palsi’ye dikkat çektiler

Beyin felci olarak da bilinen Serebral Palsi hastalığına dikkat çekmek amacıyla NNYÜ Kampüs alanında düzenlenen etkinlikte hastalık hakkında genel bilgiler içeren afişler dağıtıldı, farkındalık oluşturacak çeşitli oyunlar oynandı. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Meltem Yazıcı’nın organize ettiği etkinlikte öğrenciler ve öğretim üyeleri, günün simgesi olan yeşil renk kıyafetler giyerek ve kollarına kurdeleler takarak oyunlara katıldı.
 
NNYÜ Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zeki Yılmaz da “Serebral Palsi Farkındalık” etkinliklerine katılarak öğrencileri, Serebral Palsi hastalığıyla ilgili toplumsal farkındalığın arttırılmasına yönelik faaliyetlerinden dolayı kutladı.


 
NNYÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neriman İnanç, Serebral Palsi hastalığı ve düzenlenen etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, “Serebral Palsi kasların tonusunu, hareketini ve motor becerileri etkileyen bir problemdir. Serebral Palsinin tamamen iyileştirilmesi mümkün değildir, fakat tedavi genellikle çocuğun becerilerini geliştirmektedir. Serebral Palsi’nin tedavisinde, fizyoterapi rehabilitasyon uygulamalarının önemli bir yer tutması sebebiyle Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü tarafından, “Serebral Palsi Farkındalık” etkinliği düzenlenmiştir. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri “Biz Hareket Ediyoruz, Onlar Edemiyorlar’’ sloganı ile aktivitelerde bulunarak konuya dikkat çekmeyi hedeflemişlerdir” dedi.

Haber: Hilal Tuğçe Nur Güneş

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerNuh Naci Yazgan ÜniversitesiNnyüSağlık Bilimleri FakültesiFizyoterapi Ve RehabilitasyonSerebral PalsiEtkinlik
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.