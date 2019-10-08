Serebral Palsi’ye dikkat çektiler

Beyin felci olarak da bilinen Serebral Palsi hastalığına dikkat çekmek amacıyla NNYÜ Kampüs alanında düzenlenen etkinlikte hastalık hakkında genel bilgiler içeren afişler dağıtıldı, farkındalık oluşturacak çeşitli oyunlar oynandı. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Meltem Yazıcı’nın organize ettiği etkinlikte öğrenciler ve öğretim üyeleri, günün simgesi olan yeşil renk kıyafetler giyerek ve kollarına kurdeleler takarak oyunlara katıldı.



NNYÜ Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zeki Yılmaz da “Serebral Palsi Farkındalık” etkinliklerine katılarak öğrencileri, Serebral Palsi hastalığıyla ilgili toplumsal farkındalığın arttırılmasına yönelik faaliyetlerinden dolayı kutladı.







NNYÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neriman İnanç, Serebral Palsi hastalığı ve düzenlenen etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, “Serebral Palsi kasların tonusunu, hareketini ve motor becerileri etkileyen bir problemdir. Serebral Palsinin tamamen iyileştirilmesi mümkün değildir, fakat tedavi genellikle çocuğun becerilerini geliştirmektedir. Serebral Palsi’nin tedavisinde, fizyoterapi rehabilitasyon uygulamalarının önemli bir yer tutması sebebiyle Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü tarafından, “Serebral Palsi Farkındalık” etkinliği düzenlenmiştir. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri “Biz Hareket Ediyoruz, Onlar Edemiyorlar’’ sloganı ile aktivitelerde bulunarak konuya dikkat çekmeyi hedeflemişlerdir” dedi.



Haber: Hilal Tuğçe Nur Güneş