Ses Kısıklığına Karşı 7 Önemli Uyarı

Birçok neden ses kısıklığına sebep olabilir

Enfeksiyon, alerji, sigara, reflü, öksürük, yüksek ses ile konuşma gibi nedenler ses kısıklığına neden olabilir. Guatr cerrahisi, kalp cerrahisi, göğüs cerrahisi sonrası da ses kısıklığı gelişebilir. Dahası Nörolojik bozukluklar, psikolojik hastalıklar, genetik sendromlar, ergenlik dönemi, hipotiroid, gebelik, yaşlılık, hipertansiyon ilaçları, hormonlar, doğum kontrol hapları, nodüller, polipler, kötü huylu tümörler ile de görülebilir.

Ses kısıklığının nedenleri araştırılmalı

Ses kısıklığının başlangıcı, süresi, uygulanan tedavileri, daha önce ses kısıklığının olup olmadığı, sigara kullanımı, hastanın mesleği, sistemik hastalıkları, genetik özellikleri, geçirdiği cerrahi girişimleri, hastanın psikolojik durumu değerlendirilmelidir. Seste değişikliğe neden olabilecek burun tıkanıklığı, bademciklerde büyüklük, ses tellerinde patolojiye neden olabilen farenjit, sinüzit, alerjik rinit araştırılmalıdır. Poliklinik şartlarında endoskopik olarak ses tellerinde nodul, polip, kanser, reflü ya da ses oluşumu sırasında kapanma bozukluğu olup olmadığı değerlendirilir.

Nedenine göre uygun tedavi seçeneği belirlenmeli

Ses kısıklığında, istirahat önemlidir. Enfeksiyon, alerji, reflü, psikojenik ses kısıklığı gibi durumlarda ilaç tedavisi verilir. Ses telinde oluşan nodül ve polibin tedavisinde, tek taraflı ses telinin çalışmadığı durumlarda, nörolojik ses kısıklıklarında, ses teli cerrahisi öncesinde ve sonrasında ses terapisinden fayda görülebilir. Ses teline cerrahi işlem gerekliyse geciktirilmemelidir. Hastalığın durumuna göre botoks tedavide kullanılabilir.

İleri evre ses teli kanserlerine yönelik tedaviler evreye göre açık yada kapalı teknik cerrahi, radyoterapi ve kemoterapi olarak değişmektedir. Ses kısıklığınız 10 günden uzun sürüyorsa mutlaka KBB doktorunuza muayene olun.

Ses kısıklığı yaşamamak için bu önerilere dikkat

Ses kısıklığı ortaya çıktığında konuşmaktan çekinin.

Sigara içmeyin.

Bol su tüketin.

Acılı, baharatlı, ekşi gıdalardan ve asitli içeceklerden kaçının.

Yüksek ses ile uzun sureli konuşmalar yapmamaya çalışın.

Alkollü ve kafeinli gıdalardan uzak durun.

Tok olarak uyumayın.







