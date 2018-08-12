Sıcak yaz günlerinde sıvı tüketimi konusuna dikkat

Diyetisyen İrem Yıldıran, yaz sıcaklarında kilo almamak ve sağlıklı beslenebilmek için yapılması gerekenler hakkında bilgiler verdi. İlk olarak sıcak havalarda bol sıvı tüketilmesi gerektiğini ifade eden Yıldıran, “Yaz dönemi beslenmesinde en önemli noktalar bol sıvı almak ve az yağlı gıdaları tercih etmektir. Daha çok sindirimi kolay olan hafif, bol su içeren gıdaların yenilmesi önemlidir. Isınan havalar vücudumuzda su ve mineral kaybına neden olur. Bu nedenle bol bol sıvı ve sıvı gıdaların tüketimi yaz döneminde büyük önem taşır. Alkollü ve asitli içeceklerden yaz aylarında sakınmak gerekir. Bunun yerine soda, ayran, su, limonata içilmelidir. Bu mevsimde özellikle çorbalar, sebze yemekleri, yoğurt, cacık, komposto, sütlü tatlı, salata ve benzeri gıdalar yazın bol bol tüketilmelidir” dedi.



“Öğün atlamayın, ara öğün ekleyin”

Yaz döneminde öğünlerin arttırılması gerektiğini belirten Diyetisyen Yıldıran, “Yaz dönemi beslenmesinin önemli ayrıntılardan biri de ara öğünlerin artırılmasıdır. Bol bol meyve, meyve suları, pişmiş ve çiğ sebzeler tüketilmelidir. Ancak bu ara öğün gıdaları, ana öğün tüketimini engelleyecek şekilde fazla yağlı, abur cubur olmamalıdır” diye konuştu.



“Fazla yağlı yemeyin”

Yağlı besinlerden yaz mevsiminde özellikle kaçınılması gerektiğine işaret eden Yıldıran, “Sucuk, sosis salam, yağlı etler gibi katı doymuş yağları içeren besinler yazın mümkün olduğunca azaltılmalıdır. Fazla yağdan kaçınmak için pişirme şeklide çok önemlidir. Örneğin etli sebze yemekleri pişirirken, herhangi bir yağ ilavesine gerek yoktur. Çünkü et grubu besinlerde görünmeyen yağlar vardır. Etsiz sebze yemekleri pişirirken öncelikle zeytinyağı tercih edilmelidir. Yaz aylarında özellikle kızartma türü istenen ve aranılan bir yemek çeşididir. Kızartmaları hayvansal ve bitkisel yağlarla yapmak yerine, mangal ya da ızgara sebze şeklinde tüketerek alınan yağ oranı azaltılmalıdır. Hazır işlenmiş gıdaların kesinlikle yazın taze olarak yenilmesi gerekir. Sebze-meyve gibi yiyeceklerin, yaz aylarında çiğ ve suyu sıkılmamış (posalı) olarak yenilmesi vücuda lifli gıdalar alınması bakımında çok önemlidir” ifadelerini kullandı.



“Şeker ve arıtılmış karbonhidratları yenilmemeli”

Şeker ve arıtılmış karbonhidratların hiç yenilmemesi gerektiğini belirten Yıldıran, şöyle konuştu: “Şeker ve arıtılmış karbonhidratlar az yemeli veya hiç yememelidir. Bu gruba giren tatlılardan yaz aylarında sık kullanılan dondurmayı ölçülü yemek gerekir. Tatlı ihtiyacı kavun karpuz kiraz gibi meyvelerle karşılanabilir. Rafine edilmiş un ve unlu mamuller az tüketilmeli, onun yerine kepekli un veya işlenmemiş undan yapılmış ekmek tercih edilmelidir”