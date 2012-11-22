Sigara paketlerinde artık bunu da göreceğiz

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu (TAPDK), tütün mamullerinin zararlarından korumaya yönelik üretim şekline, etiketlenmesine ve denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelikte yaptığı değişiklikle sigara paketlerine 'ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı' ibaresini koyma şartını getirdi.



Yapılan diğer bir önemli değişiklikle beraber sigara paketlerindeki genel uyarı bilgileri de birleşik uyarı bilgileri gibi paket yüzeyinin yüzde 65'ni kaplayacak. 12 Temmuz 2013 tarihinden sonra her iki yüzeyinde de yüzde 65 oranında uyarıcı bilgi olmayan tütün mamülü piyasada yer almayacak. Talep eden üreciler ise bu tarihten önce “yüzde 65” uygulamasına geçebilecek. Bununla beraber paket dış yüzeyinde mamülün üreticisi, markası, barkodu, aynı marka adı altında üretilen mamulat çeşitlerini birbirinden ayırt etmeye yarayan ibare ve miktarı da yer almaya devam edecek.



İthal edilen veya Türkiye'de üretilen tütün mamulleri birim paketlerinin görünebilir dış ambalajı, açma şeridi, iç ambalajı ve alüminyum folyosu ile sigaralar üzerinde; bu ürünlerin özellikleri, sağlığa etkileri, tehlikeleri veya emisyonları ile ilgili yanıltıcı ve eksik bilgi verilemeyeceği belirtilen yönetmeliğe göre paketlerde bir tütün mamulünün diğerlerine göre daha az zararlı olduğunu ima eden, tüketimi özendiren, teşvik eden veya tüketiciyi yanıltan ya da ürünü cazip kılan metin, isim, marka, ibare, mecaz, resim, figür, işaret veya renkler ve renk kombinasyonlar da kullanılamayacak.



Üreticiler, piyasaya arz uygunluk belgelerinin güncellenmesi için yönetmeliğe uygun olarak hazırlayacakları piyasaya arz ambalajı tasarımlarını en geç 31 Aralık 2012 tarihine kadar TAPDK'ya sunmak zorunda.

