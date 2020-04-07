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“Sigarasız bir hayata ‘Merhaba’ diyelim”

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşlara ‘Sigarayı bırakın’ çağrısında bulundu. Başkan Çolakbayrakdar, “Sigara içen kardeşlerim, lütfen evimizde kaldığımız süreç içerisinde kendinize ve sevdiklerinize zarar vermeyin. Bu şekilde sigarasız bir hayata ‘Merhaba’ diyelim” dedi.

“Sigarasız bir hayata ‘Merhaba’ diyelim”
Başkan Çolakbayrakdar, “Kıymetli hemşehrilerim, evlerimizde kalmaya devam ediyoruz. Uyarıları dikkate alıyoruz ve mecbur kalmadıkça evlerimizden dışarı çıkmıyoruz. Unutmayalım ki alınan bu önlemler, hem kendi sağlığımız hem de toplum sağlığı açısından son derece önemli ve değerlidir. Evlerimizde kaldığımız süreç içerisinde biliyorum ki herkes farklı farklı kazanımlar geliştiriyor.  Buradan sigara içen kardeşlerime bir çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen evimizde kaldığımız süreç içerisinde çocuklarımız ve ailemizin yanında sigara içmeyi bırakalım. Bu alışkanlığımızı geliştirerek daha sonra ev dışında da sigara içmeye son verelim. Bu şekilde sigarasız bir hayata ‘Merhaba’ diyelim. Evimizde kalmaya devam ediyoruz. Evde kal, sağlıkla kal” ifadelerini kullandı.
Çolakbayrakdar sözlerini, “Yaptığımız tüm çalışmalarda vatandaşlarımızın sağlığını her şeyin üzerinde tutuyoruz. Bu süreci inşallah el birliği ile hep birlikte atlatacağız” diyerek noktaladı.

Haber: Şura Gögebakan
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet çolakbayrakdarSigara
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