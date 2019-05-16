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Şimşek, bağımlılıkla mücadeleyi anlattı

Bağımlılıkla Mücadele Teknik Çalışma Kurulu Toplantısı’nda konuşan Kayseri Devlet Hastanesi AMATEM Birim Sorumlusu Uzm. Dr. Yasemin Şimşek, “Bağımlılıktan kurtulmak için baş etme mekanizmalarımızı güçlendirmek lazım” dedi.

Şimşek, bağımlılıkla mücadeleyi anlattı

Bağımlılıkla Mücadele Teknik Çalışma Kurulu Toplantısı, İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. İsmail Kılıç’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Kayseri Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda, Kayseri Devlet Hastanesi AMATEM Birim Sorumlusu Uzm. Dr. Yasemin Şimşek, bağımlılıkla mücadeleyi anlattı.



Şimşek, “Burada bağımlılığın oluş mekanizmasını, bir insanın nasıl bağımlı hale geldiği ve nasıl bağımlı hale geldiyse oradan tekrardan nasıl dönebildiğini anlattım. Öncelikle beynin biyolojisini ve kişilik mekanizmalarını anlattım. Her türlü bağımlılıktan kurtulmanın yolu aslında baş etme mekanizmalarımızı güçlendirebiliyor olmamızdır. Bunun için çocukluktan başlayarak anı fark etmek, şuanda ne yaşıyorum ve şuanda ne hissediyorum, ilerisi için ne istiyorum demenin farkında olmak gerekiyor. Çünkü bunların farkında olduğumuzda zaten belli problemleri aşmış olacağız. Sıra dışı yöntemlere, keyif almak için ve acıdan kaçmak için başvurmuyor olacağız” ifadelerini kullandı.



 

İHA

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