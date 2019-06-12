Sınav Stresiyle Başa Çıkmak İçin 6 Kural Gençlerin yaşamında birer dönüm noktası olan sınavlar öncesinde ortaya çıkan aşırı stres ve kaygı olumsuz sonuçları da beraberinde getiriyor. Yıkıcı etkiye sahip yüksek kaygı düzeyi ile baş etmek için sınavlardan önce bazı önlemlerin alınması gerekiyor. Uzman Klinik Psikolog Hande Taştekin, sınav kaygısıyla ilgili bilgi verdi ve uyarılarda bulundu.

12 Haziran 2019 Çarşamba 15:54