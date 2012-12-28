Sinüzite En İyi İlaç Tuzlu Su ile Gargara

Bu aylarda sıkça görülen sinüzit hastalığını, sinüslerin iltihabi reaksiyonu olarak tanımlayan Op. Dr. Mesut Kaya, üç aydan kısa süren sinüzitlerin akut, uzun sürenlerin de kronik olduğunu belirtti.



Sinüzit hastalığının kalıcı olmadığına dikkat çeken Kaya, "Bazen hastalar, 'Bende sinüzit var' deyip geliyorlar, 'Nereden anladın' deyince de, 'Beş yıl önce sinüzit olmuştum' diyor. Sinüzit bu şekilde kalıcı bir hastalık değildir. Her insanın başına sinüzit birden çok kez gelebilir. Tedaviyle ya da tedavisiz kendiliğinden geçebilir" dedi.



Uzun süreli kronik sinüzitlerin en önemli bulgusunun bağ ağrısı olduğunu ifade eden Kaya, "Özellikle gözlerin arkasına vuran baş ağrısı öne doğru eğildiğinde gözün önüne ağırlık çökmesi diye tarif ederler. İnflamasyon, yani burun içerisinde olan ödemden dolayı burun tıkanıklığı çok önemli bir belirtidir. Geniz akıntısı sinüzitin çok önemli belirtilerindendir" diye konuştu.



Kaya, sinüzitin nedenlerini şu şekilde açıkladı:



"Islak saçla çıktığımızda, bere takmadığımızda, hava akımına maruz kaldığımızda, uçakta aşağı doğru inme esnasında sinüs ağızlarına gelişen ödem ve onun sonucunda gelişen inflamasyonda sinüzit oluşur."



Sinüzitin kadın-erkek ayrımı yapmayan çok eşitlikçi bir hastalık olduğunu dile getiren Kaya, rahatsızlığın ayrıca çocuk yaş grubunda daha sık görüldüğünü kaydetti. Kaya, "Çocuklar okula başladığında, kreşe başladığında ve toplu yaşam ortamına girdiklerinde ilk bir yılda anneler genellikle, 'Bu çocuk çok sık hasta oluyor' diyorlar. Burada dikkat etmek gereken şey, okulların mümkün olduğu kadar tozsuz ve temiz olması" şeklinde konuştu.



Bir kişide sinüzit ataklarının sık sık tekrarlıyor olmasının altında anatomik bozukluk aramak gerektiğini belirten Kaya, bu durumda mutlaka hekime başvurulması gerektiğine işaret etti.



Akut sinüzit durumunda ise doktora gitmeden tuzlu su ile gargara yapmanın işe yarayacağını söyleyen Kaya, "1 su bardağı suyun içerine yarım çay kaşığı tuz ve yarım çay kaşığı karbon atılırsa uygun bir karışım elde edilmiş olur. Karbonat çok kuvvetli antibiyotiklerden biridir. Bunları iyice karıştırdıktan sonra günde 2 ya da 3 kez gargara yapılırsa daha etkili olur. Bir avuç bu karışımdan alıp burunlarına çektikten sonra bolca burunlarını temizlemeleri lazım. En az 3 ya da 4 gün, mümkünse bir hafta yapsınlar" ifadelerini kullandı.

