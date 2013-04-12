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Somalili İşçiler Kayseri'de Şifa Buldu

Somali’de Türk Kızılayı'nda gönüllü olarak çalışan Muhammed Hüseyin Owgab ile Ferid Ahmet Hilewle, geçirdikleri iş kazası sonrası Kayseri Kızılay Hastanesi'nde ameliyat edildi.

Somalili İşçiler Kayseri'de Şifa Buldu
Somali’de Türk Kızılay’ında gönüllü olarak görev yapan Muhammed Hüseyin Owgab ile Ferid Ahmet Hilewle, çalıştıkları sırada iş kazası geçirerek yaralandı. Bacaklarında kırık oluştuğu anlaşılan yaralılar, Kayseri Kızılay Hastanesi'ne gönderildi.
Burada yapılan ameliyatın ardından hastaları ziyaret eden Türk Kızılayı Kayseri Şube Başkanı Ayhan Uzandaç, “Kızılay’ımız Somali’ye insani yardımlarını sürekli yapmaktadır. İnşallah burada sağlıklarına kavuşacaklar” dedi.
Ameliyat olan Muhammed Hüseyin Owgab ile Ferid Ahmet Hilewle de Türk Kızılayı'na teşekkür ederek ağrılarının azaldığını söyledi.
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