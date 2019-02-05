Stres kilo vermeyi engelliyor

Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Bilgehan Poyrazoğlu, çağın vebası olarak tanımlanan ve hastalık derecesinde kilo alma olarak tarif edilen obeziteyle mücadelenin beslenme düzeni, spor ve stresten uzak kalarak mümkün olabileceğini ifade etti. Obezitenin nedenlerini, teknolojik gelişmelerle birlikte hareketsiz yaşamın yaygınlaşması, yüksek kalorili besinler tüketme ve hızlı yaşamın ortaya çıkardığı stres olarak sıralayan Poyrazoğlu, hastalıkta nadiren de olsa genetik nedenlerin etkili olduğunu belirtti.



Obezite çocukluk çağlarında bile görülüyor

Önceki yıllarda orta yaş ve üzerinde görülen obezitenin, son yıllarda çocukluk çağında bile görüldüğünü kaydeden Poyrazoğlu, obeziteye yakalanmamak için yalnızca beslenmenin düzenlenmesinin yeterli olmadığına dikkat çekti. Poyrazoğlu, “Düşük kalorili diyet tüketirsiniz ama hareketleriniz kısıtlıdır, kalori harcayacak bir fiziksel aktiviteniz yoktur; bu da sizin kilo almanızı sağlayabilir. Siz, kalori tüketimini düşürüp hareketsiz kalırsanız da obeziteden kurtulamazsınız ve sağlıksız kilo alırsınız. Onun için biz sporla birleştirilmiş diyeti tavsiye ediyoruz” dedi.



Stres kortizol hormonu ile kilo vermeyi engelliyor

Öte yandan, kilo alma ya da obezitenin önüne geçmede etkili olan bir diğer faktörün de stresten uzak durmak olduğunun altını çizen Poyrazoğlu, “Spor derken de stres faktörlerinin ortadan kalktığı hareketliliği ifade ediyoruz. Stresli yaptığınız bir fiziksel aktivitede kilo veremezsiniz. Çünkü stres vücudu kontrol altına alır ve enerji tüketimini azaltır. Stresin vücuttaki dinamizmini etkileyen en önemli şey, kortizol salgılanmasına neden olmasıdır. Buna stres hormonu da denebilir. Bunu bir evdeki sigortaya benzetebiliriz. Aşırı enerji geldiğinde sigorta nasıl atıyorsa, stres de vücudunuzun sigortasını attırarak, stresten zarar görmenizi önlemek adına kortizol salgılayarak vücudu korumaya çalışır. Kortizol de birçok hormona dönüşebilir. Vücut kortizol salgısıyla birlikte tehlike algılar ve kendini minimal enerji tüketimine odaklar. Bu stresli dönemde istediğiniz kadar yürüyün ya da spor yapın, kilo vermezsiniz, çünkü kortizol enerji tüketiminizi kısıtlar” ifadelerini kullandı.

